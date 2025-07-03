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Memur ve emeklinin zammını kesinleştiren Haziran 2025 enflasyonu belli oldu

Memur ve emeklinin zammını kesinleştiren Haziran 2025 enflasyonu belli oldu

Milyonların beklediği enflasyon rakamları belli oldu. 2025 Haziran ayı enflasyonu beklenti anketlerinden daha düşük açıklandı. Enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde 1,37, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu. Veriler milyonların maaşı için kritik öneme sahipti. Anadolu Ajansı beklenti anketinde Haziran enflasyonu için ekonomistler yüzde 1.53 olur diyordu.

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Memur ve emeklinin zam oranını belirlemede kritik öneme sahip olan TÜİK 2025 yılı Haziran ayı enflasyon verisi saat 10.00'da açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,46 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 35,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 24,45 olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziranda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 43,23, yurt içi üretici fiyatları yüzde 28,34 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,37, Yİ-ÜFE yüzde 2,46 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 16,67, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,05 oldu. Yİ-ÜFE de Aralık 2024'e göre yüzde 15,71, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 24,45 olarak belirlendi. 

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Temmuzda ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 43,23 artış gösterebilecek.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi neydi?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin yüzde 1,53 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre, yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği hesaplanmıştı.

ZAM ORANLARI KESİNLEŞTİ

Memur ve memur emeklileri yüzde 15.57, SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetimlerin alacağı zam oranı da yüzde 16.67 oldu. Memurların enflasyon farkı ile birlikte zam oranları da 15.57 olarak kesinleşti. 

emekli memur zam tablosu

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