Emekli zammı tablosu! 1 Temmuz 2025 zamlı memur polis öğretmen vaiz doktor maaşları

SGK - BAK-KUR EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR?

Enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde 1,37, yıllık bazda yüzde 35,05 olunca SGK ve Bağ Kur emekli zammı yüzde 16.67 oldu. Bu durumda en düşük emekli maaşı 16 bin 880 lira olacak. Bu da emekli için mecliste düzenleme yapılması anlamına geliyor.