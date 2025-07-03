Memur maaşlarına gelen zamla hepsi değişti! Engelli ve 65 yaş aylıkları, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik...

65 yaş aylığı, evde bakım parası

Ocak ayında 4.664 TL olan 65 yaş aylığı memur maaşlarına yapılan zam sonrası temmuz ayında 5.390 TL oldu. 10.125 TL olan evde bakım parası temmuz ayında 11.702 TL oldu. 10.125 TL olan kronik hastalık parası temmuz ayında 11.702 TL oldu.