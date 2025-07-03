Memur maaşlarına gelen zamla hepsi değişti! Engelli ve 65 yaş aylıkları, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik...
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımı arttı. İşte yeni tutarlar...
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte birçok maaş ve ücrette değişiklik yaşandı. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi.
Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 15.57 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zamla değişen ücretler şöyle...
65 yaş aylığı, evde bakım parası
Ocak ayında 4.664 TL olan 65 yaş aylığı memur maaşlarına yapılan zam sonrası temmuz ayında 5.390 TL oldu. 10.125 TL olan evde bakım parası temmuz ayında 11.702 TL oldu. 10.125 TL olan kronik hastalık parası temmuz ayında 11.702 TL oldu.
Engelli aylıkları
%40-69 arası engelli aylığı 3.723 TL’den temmuz ayında 4.302 TL oldu. %70 ve üzeri engelli maaşı 5.584 TL’den 6.454 TL’ye çıktı. SED ödemeleri kapsamında verilen okul öncesi çocuk yardımı 4.809 TL’den temmuz ayında 5.558 TL’ye çıktı.