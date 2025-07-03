Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu!

TÜİK’in açıkladığı haziran enflasyonu sonrası kira artış tavanı belli oldu. 12 aylık ortalamalara göre konut kiralarında en fazla yüzde 43,23 oranında zam yapılabilecek.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, enflasyon haziran ayında aylık bazda yüzde 1,37 artarken, yıllık enflasyon yüzde 35,05 olarak gerçekleşti.

Ev sahipleri ve kiracılar açısından belirleyici olan 12 aylık ortalama TÜFE verisi ise yüzde 43,23 olarak açıklandı. Bu oran, aynı zamanda konut kira artışlarında uygulanabilecek yasal tavan zam oranı olacak.

Kira sözleşmesi yenilenecek kiracılar için zam dönemi

Yeni verilerle birlikte, haziran ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar, ev sahiplerine bu oranı geçmemek kaydıyla zamlı kira ödemeye başlayacak. Türk Borçlar Kanunu’na göre, konutlarda kira artış oranı, 12 aylık TÜFE ortalamasıyla sınırlı tutuluyor.

İşyerleri için sınırlama yok

Öte yandan, işyerlerine yönelik kira artışlarında herhangi bir yasal tavan bulunmadığı için, taraflar arasındaki sözleşmeye göre farklı oranlarda zam uygulanabiliyor. Ancak birçok işyeri sahibi de referans olarak TÜFE ortalamasını dikkate alıyor.