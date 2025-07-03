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Ödemeyenler için kolaylık! Faturalar için yeni dönem

Ödemeyenler için kolaylık! Faturalar için yeni dönem

Vatandaşların elektrik, doğal gaz ve su faturalarında ödeme yaparken eksik kalması durumunda faturanın hiç ödenmemiş duruma düşmemesi için tıpkı kredi kartlarındaki gibi "asgari ödeme" formülü önerildi. Tüketiciler Birliği Mahmut Şahin abonelik açtırılırken verilen depozitoyu hatırlatarak kısmi ödeme formülünü öne sürdü.

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Tüketiciler Birliği Mahmut Şahin düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada elektrik, su ve doğal gaz faturalarında tıpkı kredi kartlarındaki gibi kısmi ödeme yapılabilmesini teklif etti. Abonelik yapılırken kurumlara depozito verildiğini hatırlatan Şahin önerisini şu şekilde savundu: "Milyarlarca para tutan depozitolar var. Biz bunu bunlara bahşiş olarak mı verdik. Ödeme olmazsa yerine konulsun diye verdik" dedi.

Faturalarının tamamını ödemekte sıkıntı yaşayan vatandaşlara kısmi ödeme hakkının da sunulmasının gerektiğini savunarak kurumların ya tam ödeme ya da ödeme yapılmaması yönündeki zorlamanın doğru olmadığını söyledi.

 Faturalar için yeni dönem

Tüketiciler Birliği Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, elektrik, su ve doğalgaz faturalarına kısmi ödeme getirilmesi gerektiğini söyledi. Şahin, "Bir vatandaş elektrik faturasını ödemeye gidiyor. 10 bin TL faturası var ve ödemenin son günü. Ancak cebinde 9 bin 500 TL parası var. Karşı taraf bu duruma ‘ya tam ödeyeceksiniz ya da hiç’ diyor. Bizim tüketici olarak o kurumlara ödediğimiz bir depozitoda var. Biz o depozitoyu neden verdik? Milyarlarca para tutan depozitolar var. Biz bunu bunlara bahşiş olarak mı verdik. Ödeme olmazsa yerine konulsun diye verdik" dedi.

Başkan Şahin, "Oraya depozitomuzdan koyarsınız, faiz işletmezsiniz ve kalan tutarı tamamlayın diye bir süre verirsiniz. Adeta depozitoyu biz onlara bahşiş vermişiz gibi sayıyorlar ve vatandaşın kısmi ödemesini kabul etmiyorlar. Bunu niye yapmıyorsunuz? diye sorduğumda ‘çok uğraştırır’ diyorlar. Uğraşın, siz oraya yan gelip, yatmaya mı geldiniz? Bu ülkede eğer bir hukuk varsa müdahale edeceğiz ve o gününde yatıramayan vatandaşlara depozitosu olmasına rağmen faiz ödenmesinin iptalinin talep edeceğiz. Vatandaşın kısmi ödemesi kabul edilsin. Mevzuatta basit bir düzenleme yapılsın. Niye vatandaşa eziyet ediyorsunuz? Niye faizci gibi çalışıyorsunuz? Elektrik, doğalgaz ve su kurumlarında faiz geliri diye bir gelir mi var? Bu zulme son verilsin" ifadelerini kullandı.

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