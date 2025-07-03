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Kayseri'de korkunç kaza! Otomobil tıra çarptı, sürücü oracıkta can verdi

Kayseri'de korkunç kaza! Otomobil tıra çarptı, sürücü oracıkta can verdi

Kayseri'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 ALU 685 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halindeki 01 UC 969 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle tırın altına sıkışan otomobil, itfaiyenin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayseri'de korkunç kaza! Otomobil tıra çarptı, sürücü oracıkta can verdi - Resim: 0

Kayseri'de korkunç kaza! Otomobil tıra çarptı, sürücü oracıkta can verdi - Resim: 1

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