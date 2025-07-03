Bursa'daki son depremler neyin habercisi? Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklama

Bursa Gemlik'te meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere Bölgede hissedilen 4,3'lük deprem, bölgedeki sismik hareketliliğe ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi. Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, konuya ilişkin TGRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu...

Abone ol

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Sarsıntının ardından gözler, depremin ne anlama geldiğini ve gelecekteki olası riskleri yorumlayan uzmanlara çevrildi. Deprem sonrası TGRT Haber’e bağlanan Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Büyük depremin habercisi mi?

Üşümezsoy, sarsıntının sıkça konuşulan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde gerçekleşmediğini belirtti. Üşümezsoy, depremin Gemlik'in kuzeyindeki Armutlu dağlarının en yüksek kesiminde, körfeze bakan bir yamaçtaki fay hattında meydana geldiğini ifade etti. Bu bölgenin, birikmiş stresi kıran "zayıf bir bölge" olduğunu dile getiren Üşümezsoy, bu sarsıntının KAF üzerinde beklenen büyük depremin bir habercisi olmadığını savundu.

Prof. Dr. Üşümezsoy, İznik Gölü'nün içinden geçerek Gemlik'in kuzeyinden gelen bir fay hattı söyleminin spekülatif olduğunu, tıpkı Adalar fayı söylemi gibi değerlendirilmesi gerektiğini ima etti. Mevcut depremin, bu spekülatif faylar üzerinde değil, kendi başına bir gerilim boşalması olduğunu belirtti.

Üşümezsoy,

"İznik gölünün içinden geçerek Gemlik’in hem kuzeyinden gelen bir fay söylemi var. Adalar söylemi gibi spekülatif bir söylem. Bugünkü olan deprem Gemlik’in kuzeyinde. Kuzeye doğru bir dağ görüyoruz. Yamacından da baktığımız zaman körfezi görüyoruz.

Burası bir fay hattı. Armutlu dağlarının en yüksek kesimi. Fayın olduğu yer Gemlik’in içinde değil. 16 tane 6,5’lik deprem 1 tane 7,5’lik deprem yapar. Bugünkü fayda aldığı stresle kırıldı. Zayıf bir bölge. Buradaki fay söylendiği gibi kuzey Anadolu fayındaki bir deprem değil. Kuzey Anadolu Fayı’nın üzerinde değil." ifadelerini kullandı.