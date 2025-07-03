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Cüneyt Özdemir’den dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' paylaşımı

Cüneyt Özdemir’den dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' paylaşımı

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da kullandığı ve satışa çıkarılan 43 milyon lira değerindeki ofisiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir, satışın haber olmadığını belirterek, Kılıçdaroğlu’nun bu değerdeki bir ofisi nasıl kiralayabildiğinin asıl sorgulanması gereken konu olduğunu ifade etti.

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CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da kullandığı ofisin satışa çıkarılması kamuoyunda tartışmalara neden oldu. CHP'ye yeniden dönme sinyalleri veren Kılıçdaroğlu'nun ofisinin 43 milyon TL'ye satışa çıkarılması sonrası konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, asıl meselenin ofisin satılması değil, Kılıçdaroğlu’nun söz konusu değeri yaklaşık 43 milyon lira olan bir ofisi nasıl kiralayabildiği sorusu olduğunu vurguladı. Özdemir, “Düne kadar mütevazı mutfağında videolar çeken bir siyasetçi, bu lüks ofisin kirasını nasıl karşılıyor? Bu paranın kaynağı nedir?” diyerek dikkat çekici bir yorumda bulundu.

İşte Cüneyt Özdemir'in o paylaşımı

Söz konusu ofis, Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı sonrası siyasi faaliyetlerini yürüttüğü, bazı görüşmelerini gerçekleştirdiği bir yer olarak biliniyordu.

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