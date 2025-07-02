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Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi satılığa çıkarıldı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi satılığa çıkarıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra ofis olarak kullandığı 4+2 lüks villa, 43 milyon liraya satışa çıkarıldı.

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CHP genel başkanlığı koltuğuna geri dönmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir süredir çalışmalarını yürüttüğü ofisin mülk sahibi, gayrimenkulü satılığa çıkardı.

Ofisin satış kararı, kamuoyunda dikkati çekerken, sebebi netlik kazanmadı.

Satış kararının perde arkasına ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Emlak sitesinde gayrimenkul için "Mustafa Kemal mahallesinde 4+2 lüks yapılı satılık villa" ifadesi yer aldı. Lüks villa için 43 milyon lira isteniyor.

Gazeteci İsmail Saymaz, "İhtiyaçtan ötürü satıldığı ifade ediliyor" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi satılığa çıkarıldı - Resim: 0

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