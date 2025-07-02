Ali Mahir Başarır’dan Fahrettin Altun’a tehdit: Öyle bir gün gelecek ki...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “cunta başkanı” ifadesine tepki göstererek, söz konusu açıklamayı millet iradesine yönelik bir hakaret ve toplumsal barışı zedeleyen sorumsuzluk olarak nitelendirmişti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, Fahrettin Altun'u tehdit edercesine atanmış biri olduğunu belirterek “Bize ayar veremez, bir gün yargılanacaktır” ifadelerini kullandı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “cunta başkanı” ifadesini kullanmasına tepki göstermiş, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren ve siyasi manipülasyon amacı taşıyan ifadeleri, millet iradesine karşı kabul edilemez bir meydan okuma ve toplumsal barışımızı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluk örneğidir” ifadelerini kullanmıştı.

TEHDİT GİBİ SÖZLER

Altun’un bu sözlerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan tehdit gibi sözler geldi. Bir gazetecinin sorusu üzerine konuşan Başarır, “Sen kimsin Fahrettin Altun? Sen atanmış bir insansın. Bu konuya Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı cevap verebilir. Hangi sıfatla buna cevap veriyorsun?” dedi. Başarır, “Fahrettin Altun atanmış bir insandır. Cumhurbaşkanına akıl verir, verdiği akıl da ortada. Ama bize ayar veremez” dedi.

Başarır ayrıca, İletişim Başkanlığı’nın oluşturduğu algının yargılanmaya muhtaç olduğunu savunarak, “Öyle bir gün gelecek ki Fahrettin Altun da bağımsız, tarafsız mahkemelerde yargılanacaktır” ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ DURSUN ÇİÇEK DE TEHDİT ETMİŞTİ

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek de, katıldığı bir televizyon programında gazeteci Sinan Burhan üzerinden tehditkar bir açıklama yapmıştı.

YENİ İŞ ARAYIN

"Sinan bey, bizim adayımız Ekrem İmamoğlu olur, Mansur Yavaş olur, seçimi kaybediyorsunuz" diyen Dursun Çiçek, Sinan Burhan'a "yeni iş arayın" dedi.

Sinan Burhan ise Çiçek'e, "Siz de mi 'hangi gazeteciler bizim aleyhimizde konuştu, hangi gazetecilere ceza vereceğiz' diye şecere tutuyorsunuz" sorusunu yöneltti.

Dursun Çiçek ise "CHP'ye böyle şiirler yazıp övgüler dizemeyeceğine göre, televizyonlar kapanacak, televizyonlar davet etmeyecek. Başka bir iş bulsun diyorum." ifadelerini kullanarak Sinan Burhan üzerinden diğer gazetecilere de gözdağı verdi.

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