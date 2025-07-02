BIST 10.173
DOLAR 39,79
EURO 46,99
ALTIN 4.276,01
HABER /  GÜNCEL

Bartın'da akıntıya kapılan kanocu korkuttu

Bartın'da akıntıya kapılan kanocu korkuttu

Bartın’ın İnkumu sahilinde denize açılan bir kanocu, akıntılı bölgeye ilerleyince cankurtaranlar tarafından uyarılarak güvenli şekilde sahile yönlendirildi.

Abone ol

Bartın’ın İnkumu sahilinde denize kano ile açılan bir vatandaş, akıntılı bölgeye doğru ilerleyince sahildeki cankurtaranlar harekete geçti. Cankurtaranlar denize atlayarak kanocuya ulaşmaya çalışırken, yaşanan heyecan dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bartın'ın İnkumu'da denize açılan kano, sahildeki can kurtaranların dikkatini çekti. Bölgedeki deniz akıntısı nedeniyle harekete geçen cankurtaranlar denize atlayarak, kanonun üstündeki şahsa ulaşmaya çalıştı. Heyecanlı anların yaşandığı anlarda, can kurtaranlar şahsı uyanmayı başardı.

Uyarıların ardından ise rotasını değiştiren şahıs sahile doğru kürek çekti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Uyarılar üzerine şahsın kanosunu da alarak, denizden çıktığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
AFAD duyurdu! Erzurum'da korkutan deprem!
AFAD duyurdu! Erzurum'da korkutan deprem!
Chelsea'den forvete genç takviye
Chelsea'den forvete genç takviye
Pelin Karahan'ın motosiklet keyfi! Fiyatı dudak uçuklattı...
Pelin Karahan'ın motosiklet keyfi! Fiyatı dudak uçuklattı...
Atletico Madrid, Alex Baena'yı transfer etti
Atletico Madrid, Alex Baena'yı transfer etti
ABD'li uzmandan 'Türkiye nükleer enerjide lider olabilir' açıklaması
ABD'li uzmandan 'Türkiye nükleer enerjide lider olabilir' açıklaması
Hatay'da işçinin talihsiz ölümü!
Hatay'da işçinin talihsiz ölümü!
Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüştü
Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüştü
Beş ilde orman yangını başladı! Rüzgarın etkisiyle alevler yayıldı, yerleşim yerlerine çok yakın
Beş ilde orman yangını başladı! Rüzgarın etkisiyle alevler yayıldı, yerleşim yerlerine çok yakın
Gazze’de can kaybı 57 bini aştı
Gazze’de can kaybı 57 bini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Leman'ı savunan Özgür Özel'e: Git bir göz doktoruna görün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Leman'ı savunan Özgür Özel'e: Git bir göz doktoruna görün
Bursa'da panik yaratan deprem! Dün de sallanmıştı, AFAD'dan açıklama var
Bursa'da panik yaratan deprem! Dün de sallanmıştı, AFAD'dan açıklama var