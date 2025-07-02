Bartın'da akıntıya kapılan kanocu korkuttu

Bartın’ın İnkumu sahilinde denize açılan bir kanocu, akıntılı bölgeye ilerleyince cankurtaranlar tarafından uyarılarak güvenli şekilde sahile yönlendirildi.

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Bartın’ın İnkumu sahilinde denize kano ile açılan bir vatandaş, akıntılı bölgeye doğru ilerleyince sahildeki cankurtaranlar harekete geçti. Cankurtaranlar denize atlayarak kanocuya ulaşmaya çalışırken, yaşanan heyecan dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bartın'ın İnkumu'da denize açılan kano, sahildeki can kurtaranların dikkatini çekti. Bölgedeki deniz akıntısı nedeniyle harekete geçen cankurtaranlar denize atlayarak, kanonun üstündeki şahsa ulaşmaya çalıştı. Heyecanlı anların yaşandığı anlarda, can kurtaranlar şahsı uyanmayı başardı.

Uyarıların ardından ise rotasını değiştiren şahıs sahile doğru kürek çekti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Uyarılar üzerine şahsın kanosunu da alarak, denizden çıktığı öğrenildi.