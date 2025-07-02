Immobile'nin yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Ciro Immobile, Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer oldu.Abone ol
Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Ciro Immobile, Serie A ekiplerinden Bologna ile anlaşmaya vardı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Immobile, Bologna ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Siyah-beyazlı ekip, Immobile'nin sözleşme fesih bedeli olarak 2,6 milyon Euro ödeyecek. Beşiktaş, İtalyan oyuncuya bu parayı 5 taksit halinde ödeyecek.
Beşiktaş'ta bir sezon geçiren Ciro Immobile 41 maçta 19 gol atarken, 4 asist yaptı.