BIST 10.189
DOLAR 39,78
EURO 47,09
ALTIN 4.282,42
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1920 telgrafıyla mesaj: “Türkiye, manevi temeller üzerinde yükseldi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1920 telgrafıyla mesaj: “Türkiye, manevi temeller üzerinde yükseldi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’nin açılışından önce yayımlanan telgrafı paylaşarak dikkat çeken bir açıklama yaptı. “Bu ülkeyi kuran esas irade budur” dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş sürecine ışık tutan 21 Nisan 1920 tarihli telgrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, Türkiye’nin hangi değerler üzerine inşa edildiğini hatırlattı. Paylaşıma, “Bu ülkeyi kuran esas irade budur” notunu düştü.

Paylaşılan telgrafta, Meclisin açılışının cuma günü yapılmasının manevi anlamı vurgulanırken, açılış öncesi Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılınacak cuma namazı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve salavatlarla birlikte Meclis binasına yürüyüş planı yer alıyor. Telgrafta ayrıca Ankara’nın farklı noktalarında hatimlerin okunacağı, mevlid-i şerif ve dualarla açılışa hazırlık yapılacağı ifade ediliyor.

Telgraf, Heyet-i Temsiliye adına Mustafa Kemal imzasıyla gönderilmiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telgrafı paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

“Bugün güncel tartışmalara ışık tutması için Türkiye’nin nasıl kurulduğunu, hangi temeller üzerine inşa edildiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisinin nasıl açıldığını bilmeyenlere 1920 tarihli bu telgrafı özetleyerek ve sadeleştirerek bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum.

Bu ülkeyi kuran esas irade budur

Türkiye işte bu telgrafta vücut bulan hassasiyetleri korumak, yaşatmak, yüceltmek, her türlü saldırı karşısında bu değerleri muhafaza ve müdafaa etmek, nihayetinde de istikbale güçlü bir şekilde taşımak için kurulmuştur.

Elhamdülillah Müslümanız, Muhammed ümmetindeniz. Bin yıldır ilay-ı kelimetullahın sancaktarlığını yapan Türk milletindeniz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1920 telgrafıyla mesaj: “Türkiye, manevi temeller üzerinde yükseldi” - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: PKK ne zaman silah bırakacak?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: PKK ne zaman silah bırakacak?
Saraçhane provokatörü gözaltına alındı
Saraçhane provokatörü gözaltına alındı
Hikmet Çetin’den Yarkadaş’ın 'Fethullah Gülen' iddiasına yalanlama
Hikmet Çetin’den Yarkadaş’ın 'Fethullah Gülen' iddiasına yalanlama
Petrol ve doğal gaz için mutabık kalındı! Türkiye heyet gönderecek
Petrol ve doğal gaz için mutabık kalındı! Türkiye heyet gönderecek
Mahmut Tanal'dan röportaj sırasında tepki çeken hareket
Mahmut Tanal'dan röportaj sırasında tepki çeken hareket
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi satılığa çıkarıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi satılığa çıkarıldı
Ali Mahir Başarır’dan Fahrettin Altun’a tehdit: Öyle bir gün gelecek ki...
Ali Mahir Başarır’dan Fahrettin Altun’a tehdit: Öyle bir gün gelecek ki...
Diyanet’ten 'Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddialarına yalanlama
Diyanet’ten 'Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddialarına yalanlama
Yakıt tankeri patladı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Yakıt tankeri patladı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Özgür Özel'den İzmir'deki yolsuzluk operasyonuyla ilgili dikkat çeken açıklama
Özgür Özel'den İzmir'deki yolsuzluk operasyonuyla ilgili dikkat çeken açıklama
Bartın'da akıntıya kapılan kanocu korkuttu
Bartın'da akıntıya kapılan kanocu korkuttu
Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü