Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: PKK ne zaman silah bırakacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu ilerlediğini açıkladı. Yılmaz, PKK'nın ne zaman silah bırakacağına ilişkin "Karar aldılar, şimdi sahada gerçekleştiğini görme zamanı." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlıyor.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Artık Türkiye sivil bir iradeyle oluşturulmuş anayasayı hak eden bir ülke. Asıl çalışma Meclis çatısı altında gerçekleşecek. Olabilecek en geniş mutabakatla yapılması gerekli bir çalışma. İktidarıyla muhalefetiyle Türkiye'ye bu anayasayı kazandırmayı umuyoruz. Toplumsal mutabakatla bu tartışmayı geride bırakmalıyız. İçerikten ziyade genel yaklaşım önemli diye düşünüyoruz.

Görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşmesinini bekliyoruz. Bütün partilerin de katkılarıyla bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğine inanıyorum.

PKK NE ZAMAN SİLAH BIRAKACAK?

Örgütün kurucusu 'kendinizi feshedin' diye çağrıda bulundu. Örgüt de karar aldı. Artık bu süreç kısa zamanda sahada da somut şekilde görülecek diye bekliyoruz. Ama zaman alacak bir süreç. Bu süreç titizlikle takip edilecek. Önemli ve olumlu bir aşamaya geldiğimizi söyleyebiliriz. Fesihin gerektirdiği düzenlemeyi komisyon değerlendirecek.

YENİ DÖNEMDE SURİYE İLE İLİŞKİLER

Biz Suriye'nin egemenliğinden yanayız. İstikrarlı bir Suriye istiyoruz, bütün unsurları kapsayan kapsamlı bir yönetim istiyoruz. SDG gibi yapıların bu süreçte olmaması gerekiyor. Bir an önce yapılan anlaşmanın ilerlemesini bekliyoruz.

8 Aralık'tan bu yana 316 bin gönüllü dönüş yapıldı. Büyükelçiye katılıyoruz, yeni Sykes-Picot'a ihtiyaç yok. Yaptırımların kaldırılmasını önemli buluyoruz.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIMLAR KALKAR MI?

Yaptırımlar müttefikler arasında hiç gündeme gelmemeliydi. Yaptırımlar mutlaka kalkmalı, bunları geride bırakmalıyız.

F-35 VE EUROFİGHTER SÜRECİ

İlgili kurumlarımız müzakereleri yönetiyorlar. Sınırlar kaldırılmalı. Müzakereye göre karar verilmeli. Eurofighter sürecinde Almanya, Fransa ve İngiltere ile olumlu bir gidişat var.

CHP'DE "MUTLAK BUTLAN" TARTIŞMASI

CHP'nin kendi iç kavgası, iç meselesi. Şikayet eden de edilen de CHP'liler. Dava, CHP'nin kurumsal yapısıyla ilgili bir durum değil. Siyaset etiği açısından yaşanan tablo üzüntü verici. 'Mahkeme kararını tanımam' demenin geçerliliği yok.

EKONOMİDE HEDEFLER TUTUYOR MU?

Enflasyonu düşürürken dengeli büyümeyi hedefliyoruz. İstihdam ve büyümede olumlu tablo görüyoruz.

Dünyadaki duruma rağmen ilk çeyrekte yüzde 2 büyüdük. Merkez Bankası rezervleri yükseliş eğiliminde, 155 milyar doları aştı. Bütçe harcamaları artmadı, limit dahilinde gidiyoruz.