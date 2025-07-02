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Saraçhane provokatörü gözaltına alındı

İstanbul'daki Saraçhane Meydanı'nda dün düzenlenen mitingde kaydedilen bir videoda, halkı tehdit ettiği belirlenen yüzü maskeli şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "gereği yapıldı" başlığıyla yapılan açıklamada, 1 Temmuz'da "Saraçhane provokatörleri Müslümanları ölümle tehdit etti." başlıklı paylaşımda yer alan, yüzü maskeli kişinin yaşı küçük İ.Y.U. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şahıs, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmış olup, işlemlerinin ardından 3 Temmuz'da adli makamlara sevk edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Saraçhane provokatörü gözaltına alındı - Resim: 0

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