Bayburt-Erzurum sınırında içerisinde 2 kişinin bulunduğu uçak kaza kırıma uğradı! Ekipler bölgeye sevk edildi

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Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden havalanan M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum, Bayburt ve Rize üçgeninde dağlık bölgede kaza yaptı. Uçakta bulunan pilot Mehmet Demirci ile yolcusu Hicran Kaya’ya ulaşılmaya çalışılıyor. Kaza sonrası bölgede yoğun arama-kurtarma çalışması başlatılırken, AFAD ekipleri ve bir askeri helikopter çalışmalara destek veriyor.

"YARDIM EDİN, ÖLÜYORUZ"

Kazanın ardından DHA muhabirine ulaşan yolcu Hicran Kaya, telefonda “Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin, ölüyoruz!” diyerek yardım çağrısında bulundu.

MEHMET DEMİRCİ, 2008'DEN BERİ AKTİF OLARAK UÇUYORDU

57 yaşındaki elektrik mühendisi ve amatör pilot Mehmet Demirci'nin 2008’den bu yana aktif olarak uçtuğu ve bu kazadan önce tek başına dünya turuna çıktığı öğrenildi. Demirci’nin, Rize’ye ulaştığında yolcusu Hicran Kaya’yı bırakıp turuna devam etmeyi planladığı belirtildi.

"ÇOCUKLUK HAYALİM" DEMİŞTİ

Uçuş öncesinde basın mensuplarına konuşan Demirci, bu yolculuğun çocukluk hayali olduğunu ve farklı coğrafyaları kendi uçağıyla görmek istediğini dile getirmişti. Arama kurtarma ekipleri, sis ve zorlu arazi koşullarına rağmen bölgeyi didik didik taramaya devam ediyor.