Fahrettin Altun’dan Ali Mahir Başarır’a: Devlet ciddiyetini hedef alan ucuz polemikler peşinde

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın “atanmış/seçilmiş” tartışması üzerinden yaptığı açıklamalara X hesabından sert bir yanıt verdi.

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Altun, kamu görevlilerinin görevlerinin anayasal zeminde ve millet iradesine dayalı biçimde yürütüldüğünü vurguladı.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın temsil ettiği millet iradesine hizmet etmek, devletin iletişimini yürütmek ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak görevimizdir. Bu görev şahsi değil, resmî bir görevdir.”

Siyasi aktörlerin asli sorumluluğunun kamu yararını gözetmek olduğunu hatırlatan Altun, devlet kurumlarına yönelik hakaret ve yargıya baskı oluşturma girişimlerinin “siyasi sorumluluktan uzak” bir tavır olduğunu ifade etti.

Başarır’ın ifadelerini eleştiren Altun, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin bilgisizliğini ortaya koymakta ve kamu görevlilerini itibarsızlaştırma gayesi gütmektedir” dedi.

Altun açıklamasını, “Devlet kurumlarını yıpratmaya ve yargıyı baskı altına almaya dönük açıklamalar karşısında kamuoyunu doğru bilgilendirmek bizim görevimizdir” diyerek tamamladı.

Altun'un açıklamasının tam metni;

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak vazifem, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın temsil ettiği millet iradesine hizmet etmek, devletin iletişimini yürütmek ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamaktır.

Bu görev, şahsi bir pozisyon değil; yasal çerçevede yürütülen resmî bir görevdir. Siyasi aktörlerin asli sorumluluğu ise milletin sorunlarına çözüm üretmek, kamu yararını gözetmek ve demokratik bir anlayışla fikir mücadelesi vermektir. Devlet kurumlarına hakaret etmek, yargı süreçlerini zehirlemeye ve iftira yoluyla kamu otoritesini itibarsızlaştırmaya çalışmak siyasi sorumluluktan uzak bir tavrın tezahürüdür.

CHP Grup Başkanvekili A. Mahir Başarır’ın, “atanmış/seçilmiş” ayrımı üzerinden dile getirdiği ifadeler bir yandan sözün sahibinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin bilgisizliğini ortaya koymakta, öte yandan kamu görevlilerini itibarsızlaştırma gayesi gütmektedir. Devletin anayasal işleyişi içinde her bir kamu görevlisi, millet iradesine dayanan meşru bir zeminde çalışmaktadır.

Ucuz polemikler peşinde

Atanmış olmak, bu görevin ciddiyetini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz; aksine, demokratik sistemin işleyişinde aslî bir yer tutar. A. Mahir Başarır, devlet ciddiyetini ve kamu kurumlarını hedef alan ucuz polemikler peşindedir. Yargıya tehditler savurmak, hakaretle ve iftirayla kurumlarımızı itibarsızlaştırmaya çalışmak, milletin takdirine bırakılacak bir acziyet göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren söylemler ve milletimizin iradesine dönük saldırılar karşısında sessiz kalmamız beklenemez.

Devletin kurumlarını yıpratmaya ve yargıyı baskı altına almaya dönük açıklamalar karşısında kamuoyunu doğru bilgilendirmek bizim görevimizdir. Sağduyulu ve hukuk zemininde yürütülen bir siyaset anlayışı, hepimizin yerine getirmesi gereken ortak bir sorumluluk, vatandaşımızın öncelikli beklentisidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.