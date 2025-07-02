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Güngören'de yıkım sırasında skandal: Yan dairelerin duvarı yok

Güngören'de yıkım sırasında skandal: Yan dairelerin duvarı yok

İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir binanın bitişiğindeki apartmanın 4 ve 5. katlarındaki dairelerin yan duvarlarının olmadığı ortaya çıktı. Yıkım sırasında duvarları zarar gören apartman için daha önce riskli yapı raporu verildiği ve tahliye sürecinin başlatıldığı öğrenildi. Belediye ekiplerinin incelemeleri sonrası yıkıma ara verildi.

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Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın iki dairesinin yan duvarı olmadığı ortaya çıktı. 

Güven Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir binada kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde iş makineleri yardımıyla yıkım başlatıldı. 

Yıkım sırasında bitişikteki 5 katlı apartmanın 4 ve 5. katlarındaki dairelerin yan duvarı olmadığı anlaşıldı. Apartmanın 3. katındaki dairenin salon kısmında yer alan duvarda da delikler oluştu. 

Güngören'de yıkım sırasında skandal: Yan dairelerin duvarı yok - Resim: 0

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese gelen belediye ekiplerinin incelemelerinin ardından yıkıma bir süre ara verildi. 

Zarar gören 5 katlı apartmanın da yan tarafta başlatılan yıkımdan önce riskli yapı raporunun çıktığı ve tahliye işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

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