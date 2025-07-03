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Gazze'den tedavi için Türkiye'ye 4 yaralı getirildi

Gazze'den tedavi için Türkiye'ye 4 yaralı getirildi

Gazze'den Ürdün'e geçişleri sağlanan 4 hasta ve beraberindeki 7 refakatçi tedavi için uçakla Türkiye'ye getirildi.

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İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından tedavilerine devam edemeyen 4 Gazzeli ve beraberindeki 7 refakatçi, Türkiye'ye getirilmek üzere Gazze'den tahliye edilerek Ürdün'e götürüldü.

Amman Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak, 4 hasta ve beraberindeki 7 refakatçi ile önce İstanbul Havalimanı'na geldi. Daha sonra Ankara Esenboğa Havalimanı'na refakatçi ve hastaların gelişi sağlandı.

Uçaktakiler, havaalanında hazır bekletilen ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

Gazze'den tedavi için Türkiye'ye 4 yaralı getirildi - Resim: 0

Sağ bacağı ampute edilen TRT Arabi kameramanı Sami Mohammed Abdullah Shehada ile TRT ekibinin basın aracına silahlı insansız hava aracının yaptığı saldırı sonucu yaralanan muhabir Sami Fuad Mahmoud Barhoom da tedavi için hastaneye getirildi.

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