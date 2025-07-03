Bakanlık müjdeyi verdi: Paralar hesaba yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çitçileri sevindiren haberi paylaştı. Bakan Yumaklı, avans ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, pancar üretimi yapan çiftçilere müjdeyi verdi. Çiftçilere verilecek avans ödemeleri hesaplara yatırıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, avans ödemesinin pancar üreticilerinin hesaplarına aktarıldığını bildirdi. Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, pancar üreticilerine yönelik ödemeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "Türkşeker aracılığıyla toplamda 2 milyar 465 milyon lira olmak üzere, kimyevi gübre avans ödemesi ve I. nakdi çapa avans ödemelerini pancar üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Buna göre, şeker pancarı üretim sözleşmesi gereği, 1 milyar 578 milyon liralık kimyevi gübre avansı ile 887 milyon liralık I. nakdi çapa avansı pancar üretmek üzere sözleşme imzalayan üreticilere ödendi.