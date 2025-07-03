En düşük emekli aylığı belli oldu! Ek zam yok orana uyuldu işte Temmuz'da yatacak maaş

4 milyon 11 bin emekli bu maaşı alacak

-2025 Ocak ayı itibarıyla biz 14 bin 469 TL’ye yükseltilen en düşük emekli aylığı o tarih itibarıyla 16 milyon 500 bin civarında olan emekli sayımızda 3 milyon 716 bin civarında bir emeklimizi ilgilendiriyordu. Şimdi gerçekleştireceğimiz bu artışla bu oran 2025 Temmuz ayından itibaren 4 milyon 11 bin kişiye çıkıyor. Yaklaşık 300 bin civarında emeklimizi bu sistem dahilinde yine Hazine’den karşılanacak şekilde en düşük aylığı içerisinde desteklemiş olacağız. "