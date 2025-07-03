BIST 10.232
DOLAR 39,90
EURO 47,07
ALTIN 4.304,46
HABER /  GÜNCEL

Kiracıyı evden çıkarmak için emlakçının yaptığına bakın! Yargıtay cezasını onadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kiracıyı evden çıkarmak için emlakçının yaptığına bakın! Yargıtay cezasını onadı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kiracıyı tahliyeye zorlamak için elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarını söken emlakçıya "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 2 ay 15 gün hapis cezasını onadı.

Abone ol

Dairenin kararına göre, İstanbul'da bir emlakçı, daha önce kiraya verdiği bir evin sahibiyle birlikte hareket ederek, kiracıdan evi tahliye etmesini istedi.

Kira sözleşmesinin devam ettiğini belirten kiracı, evi boşaltmayı reddetti. Bunun üzerine emlakçı, tahliyeye zorlamak için kiracının abonesi olduğu elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarını söktü. Kiracının şikayeti üzerine emlakçı hakkında dava açıldı.

Bakırköy 51. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden sanık, dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, sanığın, kiracıyı evden çıkarmak için önce telefonla aradığı, olumsuz cevap alması üzerine de giderek evin sayaçlarını söktüğü, böylece çeşitli yöntemlerle kiracıya "rahatsızlık verdiği" belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Memur ve emeklinin zammını kesinleştiren Haziran 2025 enflasyonu belli oldu
Memur ve emeklinin zammını kesinleştiren Haziran 2025 enflasyonu belli oldu
İsrail, Gazze için yeni sürgün emri yayınladı
İsrail, Gazze için yeni sürgün emri yayınladı
Valilik duyurdu! Bir ilde daha ormana girişler yasaklandı
Valilik duyurdu! Bir ilde daha ormana girişler yasaklandı
Turka'nın araç muayene istasyonları için bayilik başvuruları devam ediyor
Turka'nın araç muayene istasyonları için bayilik başvuruları devam ediyor
Üniversite-sanayi iş birlikleri gençleri iş dünyasına hazırlıyor
Üniversite-sanayi iş birlikleri gençleri iş dünyasına hazırlıyor
Hyundai Motor Grubu, TIME dergisinin '2025'in En Etkili Şirketleri' listesine girdi
Hyundai Motor Grubu, TIME dergisinin '2025'in En Etkili Şirketleri' listesine girdi
Yalı Çapkını'nda rol almıştı! Sevilen oyuncu Türkü Su Demirel Karadeniz dizisi kadrosuna dahil oldu...
Yalı Çapkını'nda rol almıştı! Sevilen oyuncu Türkü Su Demirel Karadeniz dizisi kadrosuna dahil oldu...
Mersin'de kayıp olarak arananan avukatın akıbeti kötü çıktı
Mersin'de kayıp olarak arananan avukatın akıbeti kötü çıktı
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu!
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu!
2025 Haziran enflasyonu beklenenden düşük çıktı? Memur ve emekli zammı kesinleşti
2025 Haziran enflasyonu beklenenden düşük çıktı? Memur ve emekli zammı kesinleşti
Balıkesir'de zincirleme trafik kaza:sı 3 ölü 6 yaralı
Balıkesir'de zincirleme trafik kaza:sı 3 ölü 6 yaralı
Görme kaybının sessiz nedeni: Bu belirti körlüğe yol açabilir
Görme kaybının sessiz nedeni: Bu belirti körlüğe yol açabilir