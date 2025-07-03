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Aracı olanlar dikkat! Akaryakıta yarın "otomatik" ÖTV zammı gelecek

Aracı olanlar dikkat! Akaryakıta yarın "otomatik" ÖTV zammı gelecek

Akaryakıt fiyatlarına yarın itibarıyla ÖTV kaynaklı otomatik zam yansıyacak. Yılın ilk 6 ayına ait Yİ-ÜFE verileri doğrultusunda benzin, motorin ve LPG fiyatlarında artış bekleniyor.

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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren otomatik ÖTV zammı pompaya yansıyor; benzinin litresi 2.26 TL, motorinin litresi ise 2.12 TL birden artacak. Zamlı fiyattan etkilenmemek ve deponuzu doldurmak için son birkaç saatiniz... İstasyonlarda uzun kuyruklar bekleniyor.

Akaryakıta, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere büyük bir ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) zammı geliyor. Cumhurbaşkanı'nın erteleme yetkisini kullanmaması halinde, benzin, motorin ve LPG fiyatları otomatik olarak artacak. Bu zam, sadece pompa fiyatlarını değil, iğneden ipliğe her şeyi etkileyerek enflasyonu da körükleyecek.

İşte gece yarısı gelecek zammın litre fiyatları

Bu gece yarısı (3 Temmuz'u 4 Temmuz'a bağlayan gece) pompaya yansıyacak olan zam miktarları netleşti:

Benzin: 2,26 TL zamlanacak.

Motorin: 2,12 TL zamlanacak.

LPG: 1,73 TL zamlanacak.

Bu artışla birlikte, örneğin İstanbul'da şu an 48,93 TL olan benzinin litre fiyatı 51,19 TL'ye, 50,24 TL olan motorinin litre fiyatı ise 52,36 TL'ye fırlayacak.

Sebep petrol değil, doğrudan vergi: otomatik ötv artışı

Bu zammın nedeni, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurundaki bir artış değil. Yasal düzenleme gereği, akaryakıttaki ÖTV tutarı her altı ayda bir, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) artış oranında otomatik olarak güncelleniyor. Bu gece yarısı yaşanacak olan da, bu yasal ve otomatik vergi artışının pompa fiyatlarına yansıması olacak.

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