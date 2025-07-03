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Enflasyon verilerine ilişkin flaş mesajlar: 13 aydır kesintisiz düşüş...

Enflasyon verilerine ilişkin flaş mesajlar: 13 aydır kesintisiz düşüş...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yılmaz, enflasyondaki düşüşün 13 aydır kesintisiz şekilde sürdüğünü vurguladı.

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 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, enflasyonun ana eğiliminin düşmeye devam etmesi ve beklentilerdeki iyileşmeyle birlikte 2024 haziran ayından bu yana enflasyondaki düşüşün 13 aydır kesintisiz şekilde sürdüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tüketici enflasyonu haziran ayında yüzde 1,37 ile üst üste 2 ay yüzde 2'nin altında seyretmiş, yıllık bazda yüzde 35,05'e gerileyen enflasyon, geçtiğimiz senenin haziran ayından bu yana 40 puanın üzerinde azalmıştır. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkilerini yakından takip ediyor ve olası tüm senaryolar üzerinden analizlerimizi yapıyoruz.

Para politikasının yanı sıra yapısal reformlarla desteklediğimiz arz yönlü politikalar, finansal politikalar ve maliye politikasını da kapsayan çok boyutlu politika setimiz ile dezenflasyon sürecini hızlandırıyoruz. Uyguladığımız ekonomi programı ve enflasyonu düşürme noktasındaki kararlı tutumumuz sayesinde, bu yıl sonunda 20'li rakamlara, önümüzdeki dönemde de tek haneli enflasyona ulaşarak vatandaşımızı kalıcı refah artışıyla buluşturmayı hedefliyoruz."

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