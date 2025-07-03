Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı ve Sema'dan ekran kararı! Program sunacaklar...

Survivor Adem ve Sema'dan radikal bir karar geldi. Ünlü iki yarışmacı ekranların sevilen yüzü olacak. Ünlü yarışmacılar program sunacaklar...

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Survivor yarışmacılarından Sema Aydemir, 'Bi Ondan Bi Bundan' adlı programa konuk oldu. Sema Aydemir, Survivor 2025 şampiyonu olan Adem Kılıççı ile bir televizyon programı yapacaklarını açıkladı!

Survivor'ın iki iddialı ismi olan Sema Aydemir ve Adem Kılıççı, yarışmanın yanı sıra dışarıda çok yakın iki arkadaş.

MÜJDEYİ VERDİ

Survivor 2025 finalinde Adem'e yardımcı olup taktik veren Sema, 'Bi Ondan Bi Bundan' adlı programın konuğu oldu. Adem'in Survivor'daki ikinci şampiyonluğu hakkında konuşan Sema, aynı zamanda hayranlarına büyük bir müjde verdi.

TELEVİZYONDA YER ALACAKLAR

Sema Aydemir, Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıççı ile bir spor programı yaparak televizyonda yer alacağını duyurdu. Sema'nın söz konusu haberi duyurması sosyal medyanın gündemine oturdu.