BIST 10.199
DOLAR 39,88
EURO 47,02
ALTIN 4.298,34
HABER /  MAGAZİN

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı ve Sema'dan ekran kararı! Program sunacaklar...

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı ve Sema'dan ekran kararı! Program sunacaklar...

Survivor Adem ve Sema'dan radikal bir karar geldi. Ünlü iki yarışmacı ekranların sevilen yüzü olacak. Ünlü yarışmacılar program sunacaklar...

Abone ol

Survivor yarışmacılarından Sema Aydemir, 'Bi Ondan Bi Bundan' adlı programa konuk oldu. Sema Aydemir, Survivor 2025 şampiyonu olan Adem Kılıççı ile bir televizyon programı yapacaklarını açıkladı!

Survivor'ın iki iddialı ismi olan Sema Aydemir ve Adem Kılıççı, yarışmanın yanı sıra dışarıda çok yakın iki arkadaş.

MÜJDEYİ VERDİ

Survivor 2025 finalinde Adem'e yardımcı olup taktik veren Sema, 'Bi Ondan Bi Bundan' adlı programın konuğu oldu. Adem'in Survivor'daki ikinci şampiyonluğu hakkında konuşan Sema, aynı zamanda hayranlarına büyük bir müjde verdi.

TELEVİZYONDA YER ALACAKLAR

Sema Aydemir, Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıççı ile bir spor programı yaparak televizyonda yer alacağını duyurdu. Sema'nın söz konusu haberi duyurması sosyal medyanın gündemine oturdu.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir Büyükşehir Belediyesi operasyonunda 7 gözaltı daha
İzmir Büyükşehir Belediyesi operasyonunda 7 gözaltı daha
Fenerbahçe Beko Mikael Jantunen'i transfer etti
Fenerbahçe Beko Mikael Jantunen'i transfer etti
Pentagon'un Ukrayna kararı Trump'ın ekibi için kötü sürpriz oldu
Pentagon'un Ukrayna kararı Trump'ın ekibi için kötü sürpriz oldu
Enflasyon verilerine ilişkin flaş mesajlar: 13 aydır kesintisiz düşüş...
Enflasyon verilerine ilişkin flaş mesajlar: 13 aydır kesintisiz düşüş...
Aracı olanlar dikkat! Akaryakıta yarın "otomatik" ÖTV zammı gelecek
Aracı olanlar dikkat! Akaryakıta yarın "otomatik" ÖTV zammı gelecek
İnsanların özgürlükleri kısıtlanacak mı? Bakanlıktan İklim Kanunu ile ilgili iddialara yanıt
İnsanların özgürlükleri kısıtlanacak mı? Bakanlıktan İklim Kanunu ile ilgili iddialara yanıt
Liverpool'un 28 yaşındaki futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti
Liverpool'un 28 yaşındaki futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti
İsrail ordusu Suriye'de sivillere ait 15 evi tamamen yıktı
İsrail ordusu Suriye'de sivillere ait 15 evi tamamen yıktı
Türkiye'den İsrail'e Batı Şeria tepkisi: "En güçlü biçimde reddediyoruz"
Türkiye'den İsrail'e Batı Şeria tepkisi: "En güçlü biçimde reddediyoruz"
Kiracıyı evden çıkarmak için emlakçının yaptığına bakın! Yargıtay cezasını onadı
Kiracıyı evden çıkarmak için emlakçının yaptığına bakın! Yargıtay cezasını onadı
Memur ve emeklinin zammını kesinleştiren Haziran 2025 enflasyonu belli oldu
Memur ve emeklinin zammını kesinleştiren Haziran 2025 enflasyonu belli oldu
İsrail, Gazze için yeni sürgün emri yayınladı
İsrail, Gazze için yeni sürgün emri yayınladı