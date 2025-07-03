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İzmir Büyükşehir Belediyesi operasyonunda 7 gözaltı daha

İzmir Büyükşehir Belediyesi operasyonunda 7 gözaltı daha

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişi daha gözaltına alındı.

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İzmir Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.’de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla inceleme başlatmıştı.

Bu kapsamda Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporları dikkate alınarak ‘ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamalarıyla 137 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

137 gözaltı

1 Temmuz’da İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Tunç Soyer dahil 126 kişi gözaltına alındı. Dün gözaltı sayısı 130’a yükselirken bugün yedi kişi daha gözaltına alındı.

İfade işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası’nda devam ediyor.

Gözaltına alınan isimlerin arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve çok sayıda siyasetçi ile belediye personeli bulunuyor.

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