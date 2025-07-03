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Pentagon'un Ukrayna kararı Trump'ın ekibi için kötü sürpriz oldu

Pentagon'un Ukrayna kararı Trump'ın ekibi için kötü sürpriz oldu

ABD Savunma Bakanlığının Ukrayna'ya yapılacak silah sevkiyatlarının bazılarını durdurma kararının, Donald Trump yönetiminden bazı üst düzey yetkililer ile Kongre'nin Cumhuriyetçi üyelerinden birkaç ismi hazırlıksız yakaladığı öne sürüldü.

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Amerikan Politico dergisine konuşan, isimlerinin açıklanmasını istemeyen 6 farklı yetkili, Pentagon'un Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmatın dış yardımlara ilişkin yapılan incelemeler sonrası gönderilmeyeceğini açıklamasının, Trump'ın yakın çevresinde "krize neden olduğunu" ileri sürdü.

Yetkililer, söz konusu kararın, ABD'deki bazı silah stoklarının azaldığı yönündeki endişelere istinaden Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby ve birkaç yetkiliden oluşan dar bir danışman ekibi tarafından alındığını belirtti.

Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurma kararının bazı üst düzey Cumhuriyetçi isimler arasında kaygı ve hayal kırıklığına yol açtığını iddia eden yetkililer, sadece tek bir Pentagon yetkilisinin karar sürecinde söz sahibi olmasının eleştirildiğini de öne sürdü.

Pentagon'un bu kararı, ilgili diğer bakanlıklar ile üst düzey isimlere danışmadan aldığını aktaran yetkililer, özellikle Dışişleri Bakanlığının karara hazırlıksız yakalandığını iddia etti.

Yetkililer ayrıca, Pentagon'un Polonya'da hazır bulunan sevkiyatın geri çekilmesinden önce ABD'nin Kiev Büyükelçiliği ile Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un ekibinden herhangi bir görüş almadığını savundu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, dün yaptığı açıklamada, Pentagon'un, askeri dış yardımlara ilişkin inceleme yürüttüğünü belirtmişti.

Bu kapsamda Kelly, eski Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın "ABD'nin çıkarlarına öncelik vermek amacıyla" gönderiminin durdurulması kararı alındığını kaydetmişti.

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