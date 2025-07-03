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Bakan Yerlikaya'dan orman yangınları hakkında açıklama! 21 milyon 603 bin TL ödeme yapıldı

Bakan Yerlikaya'dan orman yangınları hakkında açıklama! 21 milyon 603 bin TL ödeme yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde meydana gelen yangınlara ilişkin, "Yangın afetinden etkilenen afetzede vatandaşlarımıza barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında, İzmir ilimiz için 14 milyon 258 bin 400 lira, Bilecik ilimiz için 5 milyon 745 bin lira, Manisa ilimiz için 1 milyon 600 bin lira olmak üzere toplam 21 milyon 603 bin 400 lira ödeme yapılmıştır." ifadesini kullandı.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından, ülke genelinde meydana gelen yangınlara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınlarında, İzmir ilinde 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahır, Bilecik ilinde 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır, Manisa ilinde ise 5 konut yangın afetinden dolayı ağır hasar gördü." bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yangın afetinden etkilenen afetzede vatandaşlarımıza barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında, İzmir ilimiz için 14 milyon 258 bin 400 lira, Bilecik ilimiz için 5 milyon 745 bin lira, Manisa ilimiz için 1 milyon 600 bin lira olmak üzere toplam 21 milyon 603 bin 400 lira ödeme yapılmıştır. Bilecik ilinde vatandaşlarımızın geçici barınma taleplerini karşılamak amacıyla iki köyde toplam 26 ailenin barınacağı konteyner yaşam alanları oluşturuldu. Konteynerler içinde klima, buzdolabı, yatak, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, termosifon ve ocak gibi yaşam malzemeleri bulunmaktadır."

Bilecik'te yangın kontrol altına alındıktan sonra 4 gün içinde konteyner alanlarının kurulumunun altyapısıyla tamamlanarak afetzedelerin konteynerlerine yerleştirilmeye başlandığını belirten Yerlikaya, yangından etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini sundu.

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