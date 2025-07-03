Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 17. Zirvesi’ne katılmak üzere yarın Azerbaycan’ın Hankendi şehrine gidecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) 17. Zirvesi’ne katılmak üzere 4 Temmuz 2025 tarihinde Azerbaycan’ın Hankendi şehrine resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Zirvede, üye ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmeye yönelik kapsamlı görüşmeler yapılması bekleniyor.

Ziyarete ilişkin açıklama, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapıldı. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve kapsamında çeşitli temaslarda bulunacağını ve zirve oturumuna hitap edeceğini belirtti. Erdoğan’ın, zirve süresince birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor.

“Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu” temasıyla düzenlenecek zirvede; iklim değişikliği, ticaret, ulaştırma ağları ve EİT’nin kurumsal reformu gibi başlıklar ele alınacak.