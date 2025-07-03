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İzmir'de durum kritik! Çeşme ve Ödemiş'te alevler evlere sıçradı, görüntüler feci

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İzmir'de durum kritik! Çeşme ve Ödemiş'te alevler evlere sıçradı, görüntüler feci

İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde panik büyük, yangın sürüyor. Orman yangınlarına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken Ödemişte alevler yerleşim yerlerine sıçradı. İşte İzmir'den gelen son görüntüler...

İzmir'de durum kritik! Çeşme ve Ödemiş'te alevler evlere sıçradı, görüntüler feci - Resim: 1

Ildır Mahallesi’nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

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İzmir'de durum kritik! Çeşme ve Ödemiş'te alevler evlere sıçradı, görüntüler feci - Resim: 2

Çeşme ilçesinde etkili olan yangına 2 uçak ve 6 helikopter ile kara ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangın tarım alanında başlayıp ormana sıçramış, tedbir amaçlı üç mahalle boşaltılmıştı.

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İzmir'de durum kritik! Çeşme ve Ödemiş'te alevler evlere sıçradı, görüntüler feci - Resim: 3

Ödemiş'te dün, Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece de devam etti.

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İzmir'de durum kritik! Çeşme ve Ödemiş'te alevler evlere sıçradı, görüntüler feci - Resim: 4

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.

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