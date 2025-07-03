İzmir'de durum kritik! Çeşme ve Ödemiş'te alevler evlere sıçradı, görüntüler feci
İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde panik büyük, yangın sürüyor. Orman yangınlarına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken Ödemişte alevler yerleşim yerlerine sıçradı. İşte İzmir'den gelen son görüntüler...
Ildır Mahallesi’nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.
Çeşme ilçesinde etkili olan yangına 2 uçak ve 6 helikopter ile kara ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangın tarım alanında başlayıp ormana sıçramış, tedbir amaçlı üç mahalle boşaltılmıştı.
Ödemiş'te dün, Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece de devam etti.
Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.