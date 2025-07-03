DEM Parti'den ihraç kararı! Belediye başkanı disipline sevk edildi

DEM Parti'li Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı, partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. İhraç talebinin gerekçesi açıklandı.

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DEM Parti, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde belediye başkanı seçilen Jiyan Ormanlı'yı disipline sevk etti. Ormanlı'nın partiden kesin ihracı isteniyor.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, Ormanlı’nın eşbaşkanlık sistemine karşı direnç geliştirdiği, ortak yönetim kültürü yerine ben merkezci bir yönetim anlayışını benimsediği ve parti kararlarını tanımadığı belirtildi.

Ayrıca, belediyecilik faaliyetlerinde halkın talep ve beklentilerini karşılayamadığı, partinin yerel yönetim politikalarıyla örtüşmeyen uygulamalarda bulunduğu ifade edildi.

Kesin ihraç talebi

Bu gerekçelerle Ormanlı hakkında "kesin ihraç" talebiyle DEM Parti Merkez Disiplin Kurulu’na başvurulduğu bildirildi. Disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından konunun detaylarının ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu.