Garanti BBVA'dan kişiye özel "Benim Bankacım" programı

Garanti BBVA'nın gelir düzeyi yüksek müşterileri için tasarladığı "Benim Bankacım" programıyla kişiye özel hizmetler ve avantajlar, artık tek bir çatı altında ve kişiye özel belirlenen uzman bir bankacı desteğiyle sunuluyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, her bir müşteriye özel atanan müşteri yöneticisinin desteğiyle tüm finansal ihtiyaçları kişiye en uygun çözümlerle sağlayan program, danışmanlıktan sunulan özel avantajlara, en yeni teknolojilerden sağlam güvene uzanan yeni bir hizmet modeli yaratılıyor.

"Benim Bankacım" kapsamında, müşteriler için sağlanan özel finansal danışmanlığına, şube ve iletişim merkezlerinde öncelikli hizmetlere ve daha pek çok destek ve ayrıcalığa, Garanti BBVA Mobil'de yer alan "Benim Bankacım" sekmesi ve menüsü üzerinden ulaşılıyor.

Bankacılık hizmetlerinin ötesinde, hayatın farklı alanlarında da müşteriye eşlik eden bu yapı sayesinde, bir yandan dijitaldeki platform üzerinden anlık tekliflere, kampanyalara ve kişisel bankacınızla direkt ulaşabilirken, diğer yandan özel etkinlik davetleri, seçkin markalarda ayrıcalıklar gibi değerli fırsatlardan da yararlanılabiliyor.

"Benim Bankacım" programı kullanıcılarına hayatın hemen her alanında özel avantaj ve indirimler de içeriyor. Örneğin program, American Express kart ile seçkin restoran ve otellerde yüzde 20'ye varan indirim, Miles&Smiles kredi kartlarında 5,5 kata kadar daha fazla mil kazanımı, yurt dışı piyasalarda işlem avantajları, kasko ve konut sigortasında yüzde 10 bonus gibi fırsatları da içinde barındırıyor.

Ayrıca, yüksek nakit çekim limitleri, sağlıklı yaşam etkinliklerine erişim, dijital yatırım araçlarıyla kolay işlemi imkanı ve özel marka işbirlikleriyle birlikte etkinliklere katılım gibi ayrıcalıklarla hem finansal hem de daha keyifli bir yaşam için fırsatlar içeren bir sistem sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, her bir kişiye özel hizmet sunmanın, güçlü müşteri ilişkileri kurmanın ve bu ilişkileri dijital araçlarla zenginleştirmenin asıl işleri ve en değerli yatırım olduğuna inandıklarını belirtti.

Benim Bankacım programının da bu anlayış doğrultusunda geliştirdikleri çatı bir müşteri programı olduğunu aktaran Kezik, "Varlıklı müşterilerimiz artık ihtiyaçlarını tek bir kaynaktan ve her an onları tanıyan bir bankacının desteğiyle karşılayabilecek, kendilerine özel sunulan avantajlardan anında haberdar olabilecek. Deneyimimiz ve dijital altyapımız sayesinde işlerimizi her zaman bir adım öteye taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.