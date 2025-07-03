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Eyüpsultan'daki cinayet! Kanlı şort ve sandalye detayı korkunç

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eyüpsultan'daki cinayet! Kanlı şort ve sandalye detayı korkunç

Eyüpsultan'da bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eşi ile 2 oğlunun da arasında olduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ekipler Recep K'nin oğlunun boyun ve yüz bölgesinde boğuşma izleri tespit etti.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güzeltepe Mahallesi'nde Recep K'nin (54) evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayın ardından bina içinde merdivendeki kanı temizlediği tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Eyüpsultan'daki cinayet! Kanlı şort ve sandalye detayı korkunç - Resim: 0

Çalışmaların devamında olaya karıştığı iddiasıyla maktulün eşi F.K. ile oğulları M.K. (32) ve Y.R.K'de (22) gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Maktulün eşi F.K. emniyetteki ifadesinde, mutfakta alkol aldığı sırada eşiyle aralarında tartışma çıktığını, eşinin kendisine bıçak çektiğini, bunun üzerine tezgahta bulunan bıçakla yaraladığını öne sürdü.

Recep K'nin oğlu M.K'nin da boyun ve yüz bölgesinde boğuşma izleri olduğunu gören ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemelerde, ikamet yakınındaki çöpte kanlı şort, kanlı bez, kanlı sandalye ve olayda kullanıldığı değerlendirilen yıkanmış 2 ekmek bıçağı buldu.

Eyüpsultan'daki cinayet! Kanlı şort ve sandalye detayı korkunç - Resim: 1

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan anne ve 2 oğlu ile onlara yardım ettiği öne sürülen 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emniyetten çıkışı sırasında gazetecilerin "Neden yaptınız?" diye sorduğu F.K, "Kazayla oldu, o beni öldürecekti. Öldürme kastım olmadı, kurtulmak için yaptım." yanıtını verdi.

Eyüpsultan'daki cinayet! Kanlı şort ve sandalye detayı korkunç - Resim: 2

Olayın ardından şüphelilerin bina içindeki merdivenleri temizlediği, sandalye ve bir poşeti çöpe attığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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