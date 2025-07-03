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Yapı Kredi Brandverse Awards’ta gümüş ödül kazandı

Yapı Kredi Brandverse Awards’ta gümüş ödül kazandı

Yapı Kredi, yeni işveren markası “Yapımızda Var” iletişimiyle Türkiye’nin prestijli pazarlama ve iletişim ödüllerinden Brandverse Awards’ta “İşveren Markası: İç İletişim” kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

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“Yola çıkarken hedefimiz yalnızca bir iletişim kampanyası değil, çalışma arkadaşlarımızın kendini ait hissettiği bir dünya inşa etmekti” diyen Yapı Kredi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Özden Önaldı, kurumun işveren markası yolculuğunu bu sözlerle anlatıyor.

Her adımda çalışan deneyimini merkeze aldıklarını ifade eden Önaldı, kazandıkları ödül ile ilgili şunları söyledi:

“Yapı Kredi olarak odağımıza her zaman insanı koyuyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın sesini duyan, birlikte üretmeyi teşvik eden ve aidiyet duygusunu güçlendiren bir kurum kültürü için çalışıyoruz. İşveren markamız ‘Yapımızda Var’ı da bu anlayışla, çalışma arkadaşlarımızla birlikte tasarladık. Bu sayede; kurum içi etkileşimi artırırken, çalışanlarımızın da Bankamıza olan duygusal bağlılığını, motivasyonunu güçlendirdik. Bu ödül; açık iletişime, güvene ve birlikte başarma kültürüne dayalı güçlü bağlarımızın bir yansıması.”

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