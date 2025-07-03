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Karadeniz'de İnebolu Limanı açıklarında 3 ayrı hortum oluştu

Karadeniz'de İnebolu Limanı açıklarında 3 ayrı hortum oluştu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan yağışın ardından Karadeniz açıklarında 3 ayrı hortum oluştu. İnebolu Limanı açıklarında batı yönüne doğru ilerleyen hortumlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan yağışın ardından Karadeniz açıklarında 3 ayrı hortum oluştu.

FIRTINA YAŞANMIŞTI

İnebolu Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle İnebolu Limanı açıklarında aynı anda 3 ayrı hortum oluştu. Deniz üzerinde batı yönüne doğru ilerleyen hortumlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

EVLERİN ÇATISINA ZARAR VERDİ

Hortumlardan biri kıyıya kadar ulaşarak Boyran Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısına zarar verdi.

KUVVETLİ YAĞIŞ GÖRÜLDÜ

Öte yandan, İnebolu ilçesinde etkili olan aşırı yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre İnebolu ilçe merkezine 3 saatte 70 kilogram yağış düştü.

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