Cristiano Ronaldo, Jota'nın ölümüyle yıkıldı: Hiç mantıklı değil

Liverpool'un Portekizli yıldızı Diogo Jota, trafik kazasında kardeşi Andre Silva ile birlikte hayatını kaybetti. Cristiano Ronaldo, milli takımdan arkadaşı olan Jota için yaptığı paylaşımda üzüntüsünü ifade etti.

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Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Diogo Jota ve kardeşi Andre, İspanya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, vatandaşı Diogo Jota için bir paylaşımda bulundu.

40 yaşındaki Ronaldo, yaptığı paylaşımda üzgün olduğunu dile getirerek, "Hiç mantıklı değil. Daha yeni milli takımdaydık, sen daha yeni evlenmiştin. Çok üzgünüm. Ailene, eşine ve çocuklarına taziyelerimi iletiyor ve onlara dünyadaki tüm gücü diliyorum. Her zaman onlarla birlikte olacağını biliyorum. Huzur içinde yatın, Diogo ve André. Hepimiz sizi özleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler de Diogo Jota'nın ölüm haberinin ardından paylaşımda bulundu. Arda, Diogo'nun fotoğrafını paylaşarak, "Huzur içinde yat" notunu düştü.

Kariyerinde Portekiz Milli Takım formasını 49 maçta giyen Jota, bu maçlarda 14 gol atma başarısı göstermişti.