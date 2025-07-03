BIST 10.271
DOLAR 39,85
EURO 46,88
ALTIN 4.267,52
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüphelilerden 15'ine tutuklama talebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüphelilerden 15'ine tutuklama talebi

Saraçhane'de düzenlenen miting sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Abone ol

Saraçhane Meydanı'nda 1 Temmuz'da düzenlenen miting esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip, güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınmalarının ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilen 34 şüphelinin savcılıktaki ifade verme işlemleri tamamlandı.

Savcılık, şüphelilerden 7'sini "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından, 8'ini ise "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Şüphelilerden 19'u ise adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını bildirmişti.

Şüphelilerden 8'i, işlemlerinin ardından dün serbest bırakılmıştı.
Muhabir:Zeynep Yeşildal

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin dev kuruyemiş markası iflasın eşiğinde! Alacaklılar ödeme bekliyordu
Türkiye'nin dev kuruyemiş markası iflasın eşiğinde! Alacaklılar ödeme bekliyordu
Türkiye'nin dev kuruyemiş markası iflasın eşiğinde! Alacaklılar ödeme bekliyordu
Türkiye'nin dev kuruyemiş markası iflasın eşiğinde! Alacaklılar ödeme bekliyordu
Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat edin
Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat edin
ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırı dehşeti: 4 ölü 14 yaralı
ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırı dehşeti: 4 ölü 14 yaralı
Karadeniz'de İnebolu Limanı açıklarında 3 ayrı hortum oluştu
Karadeniz'de İnebolu Limanı açıklarında 3 ayrı hortum oluştu
Merkez Bankası rezervleri azaldı! Döviz, altın...
Merkez Bankası rezervleri azaldı! Döviz, altın...
Survivor yarışmacısı Almeda Baylan boşanıyor! İhanet ve şiddet iddiaları gündemde...
Survivor yarışmacısı Almeda Baylan boşanıyor! İhanet ve şiddet iddiaları gündemde...
"Yenidoğan çetesi" davasında 3 sanığın tahliyesine başsavcılık itiraz etti
"Yenidoğan çetesi" davasında 3 sanığın tahliyesine başsavcılık itiraz etti
Liverpool futbolcusu Diogo Jota kardeşiyle birlikte öldü! 11 önce evlenmişti
Liverpool futbolcusu Diogo Jota kardeşiyle birlikte öldü! 11 önce evlenmişti
Cristiano Ronaldo, Jota'nın ölümüyle yıkıldı: Hiç mantıklı değil
Cristiano Ronaldo, Jota'nın ölümüyle yıkıldı: Hiç mantıklı değil
Rus komutan Mihayil Gudkov Kurs bölgesindeki çatışmada öldürüldü
Rus komutan Mihayil Gudkov Kurs bölgesindeki çatışmada öldürüldü
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Gözler ara zam kararına çevrildi
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Gözler ara zam kararına çevrildi