En düşük SGK ve Bağ-Kur emekli aylığına ikinci zam geldi! İşte zamlı maaşlar

ANKARA'dan beklenen en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili haber geldi. En düşük emekli maaşı için hükümetin düzenleme yapması gerekiyordu. Ankara'dan gelen son dakika açıklamasına göre 14 bin 469 lira olan en düşük SGK ve Bağ-kur emekli aylığının 16 bin 811 lira olması kararlaştırıldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon oranını aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05 olarak duyurdu. Böylelikle emekli ve memurların maaşlarına yansıtılacak 6 aylık enflasyon farkı da kesinleşti. Ekonomi yönetimi, enflasyon farkına ek olarak herhangi bir refah payı kararı almazken, temmuz ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisinin aylıklarına yapılacak artış oranı yüzde 16,67 oldu.

En düşük emekli maaşı düzenlemesi

14 bin 469 lira olan en düşük SGK ve Bağ-kur emekli aylığı, hükümetin hazırladığı önergeyle 16811 liraya yükseltildi. Açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullar Güler'den geldi. Haftaya düzenlemenin mecliste yasalaşacağını belirten Güler şunları söyledi:



-Şu anda uygulanmakta olan 14 bin 469 TL en düşük emekli maaş aylığı TÜİK verileri açısından %16.67 SSK ve Bağkur TÜFE artış oranını dikkate alarak 16 bin 881 TL’ye yükseltmiş bulunuyoruz.

4 milyon 11 emekli bu maaşı alacak

-2025 Ocak ayı itibarıyla biz 14 bin 469 TL’ye yükseltilen en düşük emekli aylığı o tarih itibarıyla 16 milyon 500 bin civarında olan emekli sayımızda 3 milyon 716 bin civarında bir emeklimizi ilgilendiriyordu. Şimdi gerçekleştireceğimiz bu artışla bu oran 2025 Temmuz ayından itibaren 4 milyon 11 bin kişiye çıkıyor. Yaklaşık 300 bin civarında emeklimizi bu sistem dahilinde yine Hazine’den karşılanacak şekilde en düşük aylığı içerisinde desteklemiş olacağız. "

Güler yaptığı açıklamada en düşük emekli aylığına yapılan zammın bütçeye 6 aylık maliyetinin 40 milyar 870 milyon TL olduğunu söyledi.

Yapılacak düzenlemenin ardından, zamlı emekli aylıklarının temmuz ayından itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Zamlı maaşların ödeme takvimi şöyle:

SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekliler için ödeme tarihleri tahsis numaralarına ve doğum tarihlerine göre farklılık gösteriyor. SSK (4A) Emeklileri İçin Ödeme Takvimi tahsis numarasının son rakamına göre aylık ödeme günleri şu şekilde:

9 olanlar: 17 Temmuz

7 olanlar: 18 Temmuz

5 olanlar: 19 Temmuz

3 olanlar: 20 Temmuz

1 olanlar: 21 Temmuz

8 olanlar: 22 Temmuz

6 olanlar: 23 Temmuz

4 olanlar: 24 Temmuz

2 olanlar: 25 Temmuz

0 olanlar: 26 Temmuz

*Bağ-Kur (4B) Emeklileri İçin Ödeme Takvimi

Bağ-Kur emeklileri için ödeme günleri:

Son rakamı 9, 7, 5 olanlar: 25 Temmuz

Son rakamı 3, 1 olanlar: 26 Temmuz

Son rakamı 8, 6, 4 olanlar: 27 Temmuz

Son rakamı 2, 0 olanlar: 28 Temmuz