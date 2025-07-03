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Yozgat'ta feci kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı, 3 kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yozgat'ta feci kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı, 3 kişi öldü

Yozgat'ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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H.B. idaresindeki 34 EHK 628 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Yerköy Bölge Trafik İstasyonu mevkisinde kontrolden çıkarak geçtiği karşı şeritte sürücüsü henüz öğrenilemeyen 63 AAU 229 plakalı kamyon ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü H.B. ile araçta bulunan Ş.B. ve F.B. hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ile yanında bulunan 1 kişi yaralandı.

Yozgat'ta feci kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı, 3 kişi öldü - Resim: 0

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerine gelen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, trafik kurallarına uymamanın ölümlü kazalara yol açtığını söyledi.

Yozgat'ta feci kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı, 3 kişi öldü - Resim: 1

Otomobilin karşı şeride geçerek kamyona çarpması sonucu trafik kazasının meydana geldiğini belirten Özkan, "Maalesef kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kamyondaki 2 vatandaşımız da yaralandı. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymasını istiyoruz." diye konuştu.

Yozgat'ta feci kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı, 3 kişi öldü - Resim: 2

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