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Saraçhane'deki miting sonrası gözaltına alınmışlardı! 34 Şüpheliden 7'si tutuklandı

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Saraçhane'deki miting sonrası gözaltına alınmışlardı! 34 Şüpheliden 7'si tutuklandı

Saraçhane'de düzenlenen miting sonrası dağılmayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Saraçhane'deki miting sonrası gözaltına alınmışlardı! 34 Şüpheliden 7'si tutuklandı - Resim: 1

Saraçhane Meydanı'nda 1 Temmuz'da düzenlenen miting sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip, güvenlik güçlerine mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüpheliden 26'sının hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

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Saraçhane'deki miting sonrası gözaltına alınmışlardı! 34 Şüpheliden 7'si tutuklandı - Resim: 2

Sulh Ceza Hakimliği, 7 şüphelinin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

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Saraçhane'deki miting sonrası gözaltına alınmışlardı! 34 Şüpheliden 7'si tutuklandı - Resim: 3

Hakimlik, 19 şüphelinin ise "yurt dışı çıkış yasağı" ve" imza atma" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

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Saraçhane'deki miting sonrası gözaltına alınmışlardı! 34 Şüpheliden 7'si tutuklandı - Resim: 4

"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanmaları talep edilen 8 şüphelinin ise hakimlikteki işlemleri ise sürüyor.

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