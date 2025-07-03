DEM Parti duyurdu: PKK gelecek hafta silah bırakacak

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK'nın silah bırakmasına ilikin gelecek hafta tarihi anlara şahitlik edileceğini söyledi.

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Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir dönemeçe daha giriliyor. Yapılan tarihi çağrılar, PKK'nın kendini feshetme kararı ve esen barış rüzgarları önümüzdeki hafta yine gündemin en önemli konusu olacak.

Bu kapsamda sırada PKK'nın kongresinde aldığı silah bırakma kararının hayata geçirilmesi.

Kulislerde konuya ilişkin birçok bilgi dolaşıma girerken DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yaptığı basın açıklamasında tarihi silah bırakma adımına ilişkin ayrıntıları verdi.

"ARTIK YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİYORUZ"

Irak'ta hayata geçirilmesi beklenen silah bırakma adımının, önümüzdeki hafta içerisinde atılacağını belirten Doğan şöyle konuştu:

"Daha önce İmralı heyetimizin de ifade ettiği gibi artık yeni bir aşamaya geçtiğimizden söz edebiliriz. Bu aşamanın bir ayağı tabii ki TBMM’de kurulması beklenen komisyon.

"TARİHİ BİR ADIMI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRECEĞİZ"

Bu aşama pratik bazı adım ve somut bazı göstergelerle güçlenebilir dedik. Bunun için de çok yoğun bir çaba içindeyiz.

Kongre kararlarının hayata geçirilmesi kamuoyunda da konuşuluyor.

Birtakım haberleri biz de görüyoruz. Taraflardan yapılan açıklamalardan anladığımız kadarıyla önümüzdeki günlerde silahsızlanma konusunda tarihi bir adım daha atmaya hazırlanıldığını bizimle paylaşılan bilgilerden de görüyoruz.

"HEP BİRLİKTE TARİHSEL BİR ANA ŞAHİTLİK EDECEĞİZ"

Evet yeni bir aşamaya geçiyoruz bu geçiş de bizimle paylaşılan bilgilere göre önümüzdeki bir hafta içinde birtakım adımlarla birlikte tarihsel bir ana hep birlikte tanıklık edeceğiz.

Irak Kürdistan Bölgesi'nde olması planlanan tarihi bir adım atılacak."