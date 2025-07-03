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Enflasyon düştü, Borsa rallisi başladı

Enflasyon düştü, Borsa rallisi başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kazanarak 10.228,39 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 120,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,34 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,74 ile iletişim oldu.

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle küresel piyasalarda risk iştahı arttı.

Ülkede tarım dışı istihdam haziranda 147 bin kişi yükselerek beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den 4,1'e indi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 28 Haziran ile biten haftada 233 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizliklere karşın açıklanan istihdam rakamlarının ülke ekonomisinin gücünü koruduğunu ortaya koyduğunu belirterek, verilerde resesyona ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtti.

ABD'de açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankasının temmuz ayında politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Fiyat Gelişmeleri Raporu, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, Almanya'da fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, ABD'de yarın Bağımsızlık Günü tatili dolayısıyla piyasaların kapalı olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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