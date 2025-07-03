Turkuvaz Medya'dan LeMan dergisi kararı

Turkuvaz Medya Grubu Hukuk İşleri Grup Başkanı Av. Fatih Savaş, LeMan dergisinde Hz. Muhammed ve Hz. Musa’yı karikatürize eden içerik nedeniyle, LeMan ve aynı gruba ait iki derginin daha dağıtım sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini duyurdu.

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Turkuvaz Medya Grubu Hukuk İşleri Grup Başkanı Av. Fatih Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dağıtım şirketi Turkuvaz Dağıtım Pazarlama AŞ'nin LeMan dergisi ile olan sözleşmesini, dergide yer alan ve Hz. Muhammed (sav) ile Hz. Musa (as)'yı karikatürize eden içerik nedeniyle tek taraflı olarak feshettiklerini duyurdu. Açıklamada, aynı gruba ait iki derginin daha dağıtımının da sonlandırıldığı belirtildi.

Fatih Savaş, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun ilgili maddelerine atıfta bulunarak, dağıtım şirketlerinin rekabet yasalarına uygun davranma yükümlülüğünü vurgularken, yapılan fesih kararının bu yasal çerçeve içinde gerçekleştiğini ifade etti. Ayrıca, Hz. Muhammed’e yönelik hadsizliğe anında karşılık veren şirketin sosyal medyada karalama kampanyasına maruz bırakılmasının “iyi niyetten uzak bir hadise” olduğunu kaydetti.

İşte Fatih Savaş'ın o paylaşımı