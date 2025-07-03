Vladimir Putin, Donald Trump ile tam 1 saat görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü..

Abone ol

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bir yandan da ateşkes görüşmeleri yapılıyor. Ateşkes çalışmaları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında beklenen telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Kremlin'den yapılan açıklama görüşmede ana gündem Rusya-Ukrayna Savaşı oldu.

"PUTİN, RUSYA'NIN KONUŞMAYA HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Açıklamada "Putin Ukrayna konusunda müzakere yoluyla çözüm aramaya devam ettiklerini, Rusya'nın konuşmaya hazır olduğunu söyledi" denildi.

EN SON 4 HAZİRAN'DA GÖRÜŞMÜLERDİ

ABD Başkanı Trump göreve geldiği tarihten bu yana Rus lider Putin ile dördüncü telefon görüşmesi 4 Haziran’da gerçekleştirmişti.

Bir saat 10 dakika süren görüşmede Ukrayna Savaşı ele alınmıştı.

Bir önceki telefon görüşmesinde ise iki ülke ilişkilerini görüşen Putin ve Trump, Ukrayna Savaşı’na yönelik çözüm yollarını da görüşmüştü.

Putin ve Trump, 12 Şubat ve 18 Mart’ta da telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.