BIST 10.228
DOLAR 39,83
EURO 46,79
ALTIN 4.262,11
HABER /  GÜNCEL

İstanbul için sıcak hava uyarısı

İstanbul için sıcak hava uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Abone ol

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre kentte mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının, 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul'da 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının 34 dereceye kadar yükselmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İtalya’dan İsrail’e karşı net tavır
İtalya’dan İsrail’e karşı net tavır
BM'den Gazze açıklaması: Son can damarları kesilmek üzere
BM'den Gazze açıklaması: Son can damarları kesilmek üzere
Güneydoğu'da sıcaklığın 44 dereceye kadar çıkması bekleniyor
Güneydoğu'da sıcaklığın 44 dereceye kadar çıkması bekleniyor
ABD'den İsrail'e B-2 uçağı teklifi
ABD'den İsrail'e B-2 uçağı teklifi
Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya umut olacak
Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya umut olacak
Ordu ve Giresun'da denize girmek yasaklandı
Ordu ve Giresun'da denize girmek yasaklandı
En düşük emekli maaşıyla ilgili yeni gelişme! Kabul edildi
En düşük emekli maaşıyla ilgili yeni gelişme! Kabul edildi
Oyuncu Şekip Taşpınar'ın cenazesi toprağa verildi
Oyuncu Şekip Taşpınar'ın cenazesi toprağa verildi
Turkuvaz Medya'dan LeMan dergisi kararı
Turkuvaz Medya'dan LeMan dergisi kararı
İzmir Ödemiş'teki yangına müdahale eden orman işçisi şehit oldu
İzmir Ödemiş'teki yangına müdahale eden orman işçisi şehit oldu
Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca’dan Ali Mahir Başarır’a sert tepki
Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca’dan Ali Mahir Başarır’a sert tepki
Vladimir Putin, Donald Trump ile tam 1 saat görüştü
Vladimir Putin, Donald Trump ile tam 1 saat görüştü