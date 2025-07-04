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Kılıçdaroğlu’nun avukatından olay paylaşım: Kudurmuş köpek gibi...

Kılıçdaroğlu’nun avukatından olay paylaşım: Kudurmuş köpek gibi...

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medyada yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’na yönelik suçlamalara sert tepki göstererek, bazı kesimleri algı operasyonlarının peşinden gitmekle suçladı. Ahlaki yozlaşmaya dikkat çeken Çelik, CHP’nin ilkelere bağlı duruşunu sürdüreceğini vurguladı.

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CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla son dönemde Kılıçdaroğlu’na yönelik iddialara sert tepki gösterdi. “Utanma, arlanma olmayınca yalanlar, iftiralar havada uçuşuyor” diyen Çelik, bazı çevreleri “algı operasyonlarının peşinden kudurmuş köpek gibi koşturmakla” suçladı.

Çelik, toplumda ahlaki değerlerin yozlaştığını savunarak, bu tür iftiralara karşı yeterli tepkinin gösterilmediğini ifade etti. “Biz kirlenmemeye, ahlaksızlaşmamaya, zoru tercih etmeye devam edeceğiz” sözleriyle de CHP'nin duruşunu sürdüreceğini vurgulayan Çelik, “Bizi değiştiremeyeceksiniz. Size dert olsun” diyerek açıklamasını tamamladı. 

İşte Celal Çelik'in o paylaşımı:

Kılıçdaroğlu’nun avukatından olay paylaşım: Kudurmuş köpek gibi... - Resim: 0

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