İmamoğlu'na destek için diplomasını yırtmıştı! Doruk Dökücü gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla diplomasını yırtan Doruk Dökücü, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

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Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Sosyoloji bölümünden 'yüksek onur' derecesiyle mezun olan Doruk Dörücü, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve diplomasının iptal edilmesine tepki göstermiş, törende aldığı diplomayı yırtarak "Müstakbel cumhurbaşkanının diplomasını iptal eden, kafasın göre fakülte açan, kapayan, bölen bu istibdat rejiminin bana vermiş olduğu diploma hükümsüzdür." açıklamasında bulunmuştu.

Avukat Mehmet Can Seyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşımız Doruk Dörücü var olan diplomasını yırtmak suçundan şafak operasyonuyla gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Dökücü'nün gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.