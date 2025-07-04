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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam: Aylık geliri bakın kaç lira oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam: Aylık geliri bakın kaç lira oldu

TÜİK'in 6 aylık enflasyonu yüzde 16.67'de kalırken bu enflasyonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı 252 bin 227 liraya, emekli vekil aylığı da 149 bin 121 liraya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplam aylık geliri 55 bin 479 lira artarak 411 bin 800 lira oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık enflasyonu yüzde 16.67'de kaldı. Bu enflasyonla temmuzdan itibaren memur ve memur emeklilerine yüzde 15.57, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine yüzde 16.67 oranındaki zam kesinleşti.

Yeni zamla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aylık geliri 55 bin 479 lira artacak. Bu yıl yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı maaşı, 'TBMM Başkanı maaşının yüzde 5 fazlasına' endekslenerek otomatik zamma dahil edilmişti. Yeni zamla Erdoğan'ın maaşı 252 bin 227 liraya, emekli vekil aylığı da 149 bin 121 liraya çıktı. Böylece Erdoğan'ın toplam aylık geliri 55 bin 479 lira artarak 411 bin 800 lira oldu.

Vekil maaşı 229 bin 676 TL

Yeni zamla bakan maaşı 235 bin 527, milletvekili maaşı 229 bin 676, milletvekili emeklisi aylığı 149 bin, emekli aylığı da alan vekillerin geliri de 379 bin TL oldu.

Kaynak: Haberler.com

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