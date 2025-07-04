Bakanlıktan iklim kanununa dair 14 maddelik rehber
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Türkiye’nin İlk İklim Kanunu ile Neler Sağlanacak?" başlıklı bilgilendirme notuyla, iklim krizine yönelik yasal düzenlemeleri 14 maddede özetleyerek kamuoyuna sundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Türkiye’nin İlk İklim Kanunu ile Neler Sağlanacak?” başlığıyla yayımladığı bilgilendirme notunda, iklim krizine karşı atılacak adımları 14 maddede kamuoyuyla paylaştı.
İşte 14 soruda İklim Kanunu...
1-İklim Kanunu'na neden ihtiyaç duyuldu?
İklim Kanunu'nun temel amacı, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Büyüme'dir. İklim Kanunu; iklim değişikliği kaynaklı krizlerin ve zararların olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen yasal bir düzenlemedir. Kanun, iklime dirençli şehirlerin oluşturulması ve afet risklerinin azaltılmasında kritik bir öneme sahiptir. Kanun, biyoçeşitlilik ve doğal kaynakların korunmasında, su ve gıda güvenliğinin sağlanmasında, ormanların ve yeşil alanların artırılmasında, yenilenebilir enerji kapasiteleri artırılarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında yol haritası oluşturacaktır.
2-İklim Kanunu hangi sektörleri ilgilendirecek?
Kanun şehirleri, altyapıyı, tarımı, hayvancılığı, yeşil alanları, su kaynaklarını koruyacak; enerji, sanayi, ulaştırma gibi sektörleri teknolojik ve çevre dostu yapıya kavuşturacak bir yaklaşımla hazırlandı. Kanun ile çevrenin, ekonominin, toplumun ve halk sağlığının iklim bazlı olumsuz sonuçlara dirençli hale getirilmesi sağlanacak.
Her ilde vali başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile yerel yönetimlerin temsilcilerinden oluşan İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu kurulacak. Her ilin kendi şartları düşünülerek o ile özel eylem planları ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla hazırlanacak. İlgili kurumlar en geç 31 Aralık 2027 tarihine kadar kendi eylem ve strateji planlarını iklim değişikliği politikalarıyla uyumlu şekilde hazırlayacaklar.