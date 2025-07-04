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MediaMarkt Türkiye'den teknolojik ürünlere yönelik kampanya

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MediaMarkt Türkiye'den teknolojik ürünlere yönelik kampanya

MediaMarkt Türkiye, "İhtiyaçlar Sizde, Teknolojiler MediaMarkt'ta" kampanyasıyla akıllı telefondan tablet kalemine, kablosuz mouse'tan blender setine binlerce teknoloji ürününü müşterilerine sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 Temmuz'a kadar sürecek kampanya, tüm MediaMarkt mağazaları, Mediamarkt internet sitesi ve MediaMarkt mobil uygulamasında geçerli olacak.

Kampanya kapsamında, Apple MYQW3TU/A 1. nesil tablet kalemi 3 bin 999 lira, Logitech MX Master 3S Performans 8 bin DPI optik sensörlü sessiz kablosuz mouse 3 bin 499 lira, Samsung Galaxy S24FE 8/256GB akıllı telefon 26 bin 499 lira, Tefal Express Protect SV9201 7.5 bar buhar kazanlı ütü 9 bin 299 lira ve Arzum AR1142 Blanco Multi blender seti 2 bin 399 liradan satışa sunuluyor.

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