MediaMarkt Türkiye'den teknolojik ürünlere yönelik kampanya

MediaMarkt Türkiye, "İhtiyaçlar Sizde, Teknolojiler MediaMarkt'ta" kampanyasıyla akıllı telefondan tablet kalemine, kablosuz mouse'tan blender setine binlerce teknoloji ürününü müşterilerine sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 Temmuz'a kadar sürecek kampanya, tüm MediaMarkt mağazaları, Mediamarkt internet sitesi ve MediaMarkt mobil uygulamasında geçerli olacak.

Kampanya kapsamında, Apple MYQW3TU/A 1. nesil tablet kalemi 3 bin 999 lira, Logitech MX Master 3S Performans 8 bin DPI optik sensörlü sessiz kablosuz mouse 3 bin 499 lira, Samsung Galaxy S24FE 8/256GB akıllı telefon 26 bin 499 lira, Tefal Express Protect SV9201 7.5 bar buhar kazanlı ütü 9 bin 299 lira ve Arzum AR1142 Blanco Multi blender seti 2 bin 399 liradan satışa sunuluyor.